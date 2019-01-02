Взрыв в многоэтажке Тернополя, есть жертва и раненые (ФОТО)

Взрыв в многоэтажке Тернополя / Фото: Нацполиция

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Racurs.ua

Взрыв в Тернополе унес жизнь одного человека, еще двое получили ранения. Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, инцидент произошел в жилом многоэтажном доме по ул. Макаренко около 16.00.

В результате взрыва в однокомнатной квартире вылетели стекла. Обошлось без утечки газа или повреждения коммуникаций.

«Обнаружили тело мужчины, у которого на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты», — говорится в сообщении правоохранителей.

Рядом лежали еще двое раненых мужчин, которые сейчас находятся в больнице.

В полиции отметили, что на момент взрыва в комнате находились четыре человека, которые вместе смотрели телевизор и распивали спиртные напитки.

По словам владельца квартиры, погибший был его соседом. Он хвастался взрывоопасным предметом и в результате неосторожного обращения граната взорвалась.

Окончательную причину взрыва установит следствие.

Как сообщал «Ракурс», 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме российского Магнитогорска прогремел взрыв, в результате которого полностью обрушился один из подъездов. Под завалами дома оказались местные жители. На следующий день недалеко от этого дома взорвалась маршрутка. В СМИ начала появляться информация о возможной связи между этими двумя взрывами.