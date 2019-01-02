Вибух у багатоповерхівці Тернополя, є жертва й поранені (ФОТО)

Вибух у багатоповерхівці Тернополя / Фото: Нацполіція

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Вибух у Тернополі забрав життя однієї людини, ще двоє осіб дістали поранень. Як інформує прес-служба Нацполіції області, інцидент стався у житловому багатоповерховому будинку на вул. Макаренка близько 16.00.

Внаслідок вибуху в однокімнатній квартирі повилітали шибки. Витоку газу або пошкодження інших комунікацій не трапилося.

«Виявили тіло чоловіка, у якого на пальці висіло кільце, ймовірно, від гранати», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поруч лежали ще двоє поранених осіб, які зараз перебувають у лікарні.

У поліції зазначили, що на момент вибуху в кімнаті перебувало четверо осіб, які разом дивилися телевізор та розпивали спиртні напої.

За словами власника квартири, загиблий був його сусідом. Він вихвалявся вибухонебезпечним предметом і внаслідок необережного поводження граната вибухнула.

Остаточну причину вибуху встановить слідство.

Як повідомляв «Ракурс», 31 грудня в багатоквартирному будинку російського Магнітогорська стався вибух, внаслідок якого повністю обвалився один із під’їздів. Під завалами опинилися місцеві мешканці. Наступного дня неподалік від цього будинку вибухнула маршрутка. У ЗМІ почала з’являтися інформація про можливий зв’язок між цими двома вибухами.