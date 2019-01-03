Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв снова возросло, среди них есть дети

https://racurs.ua/n116397-vzryv-doma-v-magnitogorske-chislo-jertv-snova-vozroslo-sredi-nih-est-deti.html

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Число погибших в результате обвала части здания в российском Магнитогорске возросло до 37 человек. Об этом сегодня, 3 января, сообщил пресс-центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.

На данный момент работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются.

По состоянию на 6.30 3 января, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли 43 человек, из них 37 погибли. Среди погибших есть шестеро детей. Также шестеро человек удалось спасти, среди них двое детей. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Спасатели до сих пор пытаются установить местонахождение еще четырех человек, проживающих в этом доме. Сегодня продолжают разбирать завалы вручную, но также задействована спецтехника.

Напомним, что вчера нашли под завалами живого кота и волнистого попугая, которые чудом уцелели. Это произошло, когда людям разрешили вернуться, чтобы забрать самые необходимые вещи из уцелевших квартир. Одна из женщин нашла на завалах своего кота.