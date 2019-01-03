Обрыв лифта в Сумах: стало известно, есть ли среди задержанных мэр

Обрыв лифта в Сумах

https://racurs.ua/n116396-obryv-lifta-v-sumah-stalo-izvestno-est-li-sredi-zaderjannyh-mer.html

Racurs.ua

В Сумах после вчерашней ужасной гибели ребенка в оборванном лифте правоохранители задержали двух человек. Об этом сегодня, 3 января, в Facebook написала пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Она подчеркнула, что задержали двух человек, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца. Задержанным уже готовят сообщения о подозрении.

Науменко также добавила, что задержание проводили сотрудники прокуратуры вместе с полицейскими.

В комментариях ей задали вопрос, есть ли среди задержанных мэр города Сумы, пресс-секретарь прокурора области ответила, что нет.

Напомним, что в Сумах 2 января оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным младенцем. Это случилось около 16.00 в доме 32/1 по улице Супруна.