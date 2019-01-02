Падение лифта в Сумах: погиб младенец (ФОТО)

Падение лифта в Сумах / Фото: Kfaktiv.ru

https://racurs.ua/n116393-padeniya-lifta-v-sumah-pogib-mladenec-foto.html

Racurs.ua

В Сумах сегодня оборвался лифт, в котором находилась детская коляска с двухмесячным младенцем. Трагедия произошла в 16.00. Попытки родных спасти ребенка не увенчались успехом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На момент трагедии с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки домой он завез коляску в лифт и поднялся на девятый этаж. Мужчина вышел первым, но не успел вывезти коляску — лифт внезапно полетел вниз. Мальчик погиб.

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям ч. 1. ст. 119 (убийство по неосторожности) и ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением).

В то же время, как пишет местное издание Sumy. Today со ссылкой на комментарий прокуратуры Сумской области, когда лифт выехал на девятый этаж, мама вышла и начала вывозить коляску (дедушка вышел первым). В это время лифт с открытыми дверями начал двигаться вниз — коляску просто «зажевало» вместе с ребенком.

Согласно данным системы Prozorro, на ремонт двух лифтов в этом доме потратили из городского бюджета 245 тыс. грн. Лифт должны были отремонтировать еще летом 2017 года.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о взрыве в Тернополе, который унес жизнь одного человека, еще двое получили ранения.