Число жертв взрыва в Магнитогорске приближается к 30 (ФОТО, СПИСОК)

Взрыв в Магнитогорске / Фото: 74.ru

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Взрыв в Магнитогорске унес жизни уже 28-ми человек. Сегодня поздно вечером российские спасатели достали из-под обломков подъезда жилой многоэтажки четвертого ребенка.

По состоянию на вечер 2 января обнаружено 28 тел: четыре ребенка, 14 женщин и 10 мужчин. В среду в ходе спасательной операции на месте обрушения живыми найти никого не удалось, 13 человек считаются без вести пропавшими, пишет 74.ru.

По данным спасателей, найти их живыми шансов почти нет.

Из магнитогорской больницы выписали одну женщину, еще пятеро остаются под наблюдением медиков, среди которых 10-месячный мальчик, обнаруженный под завалами 1 января. Ребенок пережил ночь на сильном морозе, его нашли по плачу. Место, где искать, показал его папа. После взрыва его маме с трехлетним братом удалось выбраться, мальчика она не смогла найти.

Напомним, что взрыв в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Он вызвал обвал перекрытий подъезда 10-этажного жилого дома и полностью разрушил 26 квартир.