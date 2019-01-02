Стало известно, какая страна окажется в эпицентре внимания нового главы Пентагона / Фото: capost.media

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шенаген призвал американских военных помнить о Китае. Это заявление прозвучало во время встречи с гражданскими лидерами военных США.

«Китай, Китай, Китай», — цитирует Reuters слова Шенагена со ссылкой на информацию, предоставленную сотрудником оборонной сферы США на условиях анонимности.

В Пентагоне говорят, что именно и. о. главы оборонного ведомства США предложил более жесткую формулировку относительно Пекина в Национальной оборонной стратегии США 2018 года. В этом документе Китай назван стратегическим конкурентом, пишет «Голос Америки».

Шенеген сменил на посту главы Пентагона боевого генерала морской пехоты Джеймса Маттиса, который служил в Афганистане. В то же время, Шенаген не имеет военного опыта, до Минобороны он работал в авиакомпании «Боинг». В письме о своей отставке Маттис подчеркнул Дональду Трампу, что США должны быть «решительными и недвусмысленными в подходах к странам, стратегические интересы которых — с каждым разом наращивать напряжение с нашими», указав на Китай и Россию.

Напомним, Маттис в свое время беспощадно критиковал Барака Обаму за недостаточную военную поддержку союзников, заявлял, что Америка страдает «стратегической атрофией» и называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе «намного более серьезной», чем считали в Вашингтоне и Евросоюзе. По мнению Маттиса, целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО.