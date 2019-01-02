Стало відомо, яка країна опиниться в епіцентрі уваги нового глави Пентагону / Фото: capost.media

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Виконуючий обов’язки глави Пентагону Патрік Шенаген закликав американських військових пам’ятати про Китай. Ця заява прозвучала під час зустрічі з цивільними лідерами військових США.

«Китай, Китай, Китай», — цитує Reuters слова Шенагена з посиланням на інформацію, надану посадовцем оборонної сфери США на умовах анонімності.

В Пентагоні кажуть, що саме в. о. глави оборонного відомства США запропонував більш жорстке формулювання щодо Пекіна у Національній оборонній стратегії Сполучених Штатів 2018 року. У цьому документі Китай названо стратегічним конкурентом, пише «Голос Америки».

Шенеген змінив на посаді очільника Пентагону бойового генерала морської піхоти Джеймса Маттіса, який служив в Афганістані. Водночас, Шенаген не має військового досвіду, а перейшов в Міноборони з авіакомпанії «Боїнг». У листі про свою відставку Маттіс наголосив Дональду Трампу, що США повинні бути «рішучими й недвозначними у підходах до країн, стратегічні інтереси яких — у щораз більшому напруженні з нашими», вказавши на Китай і Росію.

Нагадаємо, Маттіс свого часу нещадно критикував Барака Обаму за недостатню військову підтримку союзників, й заявляв, що Америка страждає на «стратегічну атрофію» та називав агресію Росії проти України у Криму та на Донбасі «значно гострішою, значно серйознішою», ніж вважали у Вашингтоні та Євросоюзі. На думку Маттіса, метою дій російського президента Володимира Путіна є розкол НАТО.