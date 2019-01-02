Кількість жертв вибуху у Магнітогорську наближається до 30 (ФОТО, СПИСОК)

Вибух у Магнітогорську / Фото: 74.ru

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Вибух у Магнітогорську забрав життя вже 28-ми осіб. Сьогодні пізно ввечері російські рятувальники дістали з-під завалів під’їзду житлової багатоповерхівки четверту дитину.

Станом на вечір 2 січня виявлено 28 тіл: чотирьох дітей, 14 жінок і 10 чоловіків. У середу під час рятувальної операції на місці обвалення живими знайти нікого не вдалося, 13 осіб вважаються зниклими безвісти, пише 74.ru.

За даними рятувальників, знайти їх живими шансів практично немає.

З Магнітогорської лікарні виписали одну жінку, ще п’ятеро залишаються під наглядом медиків, серед яких 10-місячний хлопчик, виявлений під завалами 1 січня. Дитина пережила ніч на сильному морозі, його знайшли за плачем. На місце, де потрібно шукати, вказав його батько. Після вибуху мамі з трирічним братом вдалося вибратися, хлопчика вона не змогла знайти.

Нагадаємо, що вибух в Магнітогорську пролунав уранці 31 грудня. Він спричинив обвал перекриттів під’їзду 10-поверхового житлового будинку і повністю зруйнував 26 квартир.