Обрив ліфта у Сумах: загинуло немовля (ФОТО)

Обрив ліфта у Сумах / Фото: Kfaktiv.ru

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У Сумах сьогодні обірвався ліфт, у якому знаходився дитячий возик з двомісячним немовлям. Подія сталася о 16.00. Намагання рідних врятувати дитину виявилися безуспішними. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

На момент трагедії з дитиною перебував дідусь. Повертаючись із прогулянки додому він завіз дитячий візочок в ліфт та піднявся на дев’ятий поверх. Чоловік вийшов першим, але не встиг вивезти візочок — ліфт раптово полетів донизу. Хлопчик загинув.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями ч. 1. ст. 119 (вбивство через необережність) та ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

Водночас, як пише місцеве видання Sumy. Today з посиланням на коментар прокуратури Сумської області, коли ліфт виїхав на дев’ятий поверх, мама вийшла і почала вивозити візочок (дідусь вийшов першим). У цей час ліфт з відкритими дверима почав рухатися вниз — візочок просто «зажувало» разом із дитиною.

Відповідно до даних системи Prozorro, на ремонт двох ліфтів у цьому будинку витратили з міського бюджету 245 тис. грн. Ліфт мав бути відремонтований ще влітку 2017 року.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про вибух у Тернополі, який забрав життя однієї людини, ще двоє осіб дістали поранень.