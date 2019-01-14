Дональд Трамп. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n116764-ssha-nachali-process-vyvoda-voennogo-kontingenta-iz-sirii-tramp.html

Racurs.ua

Соединенные Штаты начали выводить свои войска с территории Сирии.

В Белом доме подчеркнули, что вывод американского контингента из этой страны назрел уже давно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Россия, Иран и Сирия получили больше выгоды от долгосрочной американской политики по уничтожению ИГИЛ в Сирии. Мы также получали выгоду, но теперь настало время вернуть наши войска домой», — написал Трамп.

По словам президента, во время вывода из Сирии американские войска будут одновременно вести боевые действия против остатков территориального халифата ИГИЛ в разных направлениях страны.

Трамп предупредил, что США будут атаковать боевиков в будущем, если «Исламское государство» начнет восстанавливать халифат в Сирии.

Также хозяин Белого дома предостерег Турцию от атак против курдов на территории, которую освобождают американские войска. Трамп пригрозил, что США «экономически уничтожит Турцию».

Напомним, приказ о выводе американских войск из Сирии был подписан главой Минобороны США Джимом Маттисом 24 декабря 2018 года.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что расходы по восстановлению разрушенной многолетней войной Сирии готова взять на себя Саудовская Аравия.