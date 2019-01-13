Бешеный волк покусал трех человек на Запорожье (ФОТО)

Бешеный волк покусал трех человек на Запорожье

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Racurs.ua

В Запорожской области в дачном кооперативе возле села Осипенко около Бердянска бешеный волк покусал трех человек. После этого местные жители сами решили расправиться с животным. Волка нашли и забили палками.

Известно, что двое пострадавших от укусов волка получили незначительные травмы, а одна женщина получила тяжелые ранения. Всех пострадавших отвезли в больницу и вакцинировали от бешенства, пишет pro.berdyansk.biz.

Местные рассказали, что волка нашли в одном из хозяйств дачного кооператива, расположенного между Осипенко и Нововасильевкой. Ветеринары заявили, что животное, скорее всего, было заражено бешенством. Голову волка передали на экспертизу, а тело сожгли.

Ветеринарная служба провела необходимые профилактические работы, вакцинировали от бешенства всех домашних животных.

Напомним, что следствием российской агрессии на востоке Украины является значительный рост популяции хищников, систематическим отстрелом которых в регионе сейчас не занимаются. С началом боевых действий был введен запрет на охоту в пределах 60 км от линии фронта. В результате в регионе значительно выросло количество хищников, таких как лисы и волки, которые теперь нередко приближаются к людям, домашним животным и скоту в сельской местности.