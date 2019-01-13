Порошенко призвал Российскую православную церковь показать свой томос и доказать каноничность

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Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 13 января, предложил Российской православной церкви (РПЦ) доказать свою каноничность, а также продемонстрировать собственный томос. Об этом сообщил пресс-центр президента Украины.

Он отметил, что никто не имеет права закрывать перед украинцами дверь божьего храма и определять, кто является каноничным. Поэтому он предложил церквям самим разобраться с этим, а именно путем того, чтобы РПЦ продемонстрировала свой томос.

«Наша церковь является каноничной, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан? Вот с этого все и начиналось. Правда — ее не спрячешь», — заявил Порошенко.

Он также сказал, что каждый храм должен открывать свои двери перед украинцами. Люди не должны спрашивать, к какому патриархату принадлежит церковь, потому что человек идет к богу, прежде всего, а не в здание храма. Поэтому, по мнению Порошенко, вся церковь должна быть единой.