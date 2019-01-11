Константинополь: Значительная часть приходов УПЦ МП перейдет к ПЦУ, которая может стать патриархатом

Патриархат ПЦУ

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Архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США заявил, что Православная церковь Украины (ПЦУ) может стать патриархатом. Он сыграл одну из ключевых ролей в создании автокефальной ПЦУ. Архиепископ родился и вырос в Украине, а в 90-е годы переехал учиться и служить в США.

О возможном патриархате ПЦУ он сказал в интервью «ВВС Украина».

Вместе с епископом Эдмонтонским Илларионом в конце августа 2018 года Даниила назначили экзархом Вселенского патриарха в Украине для подготовки автокефалии и создания поместной церкви.

В течение месяцев переговоров владыка Даниил был очень осторожен в высказываниях и не давал интервью. Но после вручения томоса в резиденции Вселенского патриарха он заявил, что патриархат для ПЦУ вполне возможен. Также он заявил, что значительная часть приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) может присоединиться к ПЦУ.

Владыка Даниил не назвал сроки, когда ПЦУ может стать патриархатом, но он подчеркнул, что уверен, что это произойдет. По его словам, ПЦУ имеет все возможности и предпосылки, чтобы приобрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс глубокого объединения. То есть объединиться должно и духовенство РПЦ, которое сегодня есть в Украине.

Именно после этого ПЦУ сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский патриархат будет готов рассматривать этот вопрос. Это не будет внесением поправок в томос, это будет его изменение.