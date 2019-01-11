Уголовный процесс в Украине американизирован. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n116582-amerikanizaciya-ugolovnogo-processa-ne-sposobstvuet-pravosudiu-advokat.html

Racurs.ua

Уголовный процесс в Украине теперь американизирован. Он стал гибридом разных процессуальных моделей. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил один из самых известных адвокатов Украины Ярослав Зейкан.

«Такая смесь не способствует правосудию. Ведь процесс несет в себе черты континентальной системы права, для которой характерен инквизиционный процесс, и одновременно элементы англо-американской соревновательной системы», — считает он.

По словам юриста, суть инквизиционного процесса заключалась в активном участии судьи в допросе свидетелей и исследовании других доказательств. Теперь эти возможности судьи ограничены. В американском процессе судья следит за соблюдением законности при допросе, но лично допрос не проводит, оставляя это прокурору и адвокату.

Статья 352 Уголовного процессуального кодекса предусматривает, что после окончания допроса судья и другие лица могут задавать вопросы, напомнил Зейкан. «Допрос завершился — и эти дополнительные ответы уже не являются показаниями, по мнению адвокатов. Такая позиция логична. Об этом я пишу в своих книгах. Что значит перестроиться? С 2012 года введен новый порядок прямого и перекрестного допроса. Это требует определенной технологии, мастерства и знаний», — объясняет он.

Зейкан подчеркивает, что адвокаты, прокуроры и особенно судьи пока с трудом это воспринимают: «Реакция некоторых такова, что они, мол, и сами без семинаров справятся. Между тем и прямой, и перекрестный допрос требуют специальных навыков, знания технологии допроса».