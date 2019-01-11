В Крыму провели обыски в домах у трех крымскотатарских активистов

В Крыму обыски в домах у крымскотатарских активистов

https://racurs.ua/n116682-v-krymu-proveli-obyski-v-domah-u-treh-krymskotatarskih-aktivistov.html

Racurs.ua

В оккупированном Крыму в поселке Раздольное сегодня, 11 января, проходят обыски в домах крымскотатарских активистов. Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

На данный момент неизвестно, обыски проходят на основании постановления следователя или суда.

В 9.00 утра был завершен обыск в доме Османа Османова. У него искали запрещённые предметы и литературу. Ничего не нашли и не изъяли.

В 8.45 утра завершен обыск в доме строителя Эрнеста Алиева. Искали запрещённые предметы и литературу. Ничего не нашли и не изъяли.

В 8.30 утра был завершен обыск в доме зубного техника Сервера Бариева. Было двое понятых, они приехали на двух машинах. Один из присутствующих представился сотрудником Министерства внутренних дел России.

В постановлении, которое зачитали, было сказано, что в доме Балиева якобы собираются члены организации Хизб ут-Тахрир, запрещённой на территории России.