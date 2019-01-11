Космический корабль Starship для полета на Марс: Маск показал реальный снимок (ФОТО)

Космический корабль Starship: Маск показал реальные снимки. Фото: Itc

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Racurs.ua

Фото космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, показал предприниматель Илон Маск.

Маск отметил, что на данный момент сборка ракеты Starship, предназначенной для суборбитальных тестов, завершена. Предприниматель опубликовал реальное фото космического корабля на своей странице в Twitter.

Также изобретатель рассказал, как будет выглядеть орбитальная версия ракеты. По его словам, она будет выше, с более толстыми стенками и плавно изогнутой секцией носа.

Заметим, что компания SpaceX разрабатывает космические корабль и ракету для перелетов с Земли с людьми на Луну и Марс. По словам Маска, первые полеты с пассажирами в космос могут состояться уже в середине 2020-х годов, в случае, если разработка пройдет успешно.

Как ранее сообщал «Ракурс», Маск объявил сроки полета пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.