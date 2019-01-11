Космічний корабель Starship для польоту на Марс: Маск показав реальний знімок (ФОТО)

Космічний корабель Starship: Маск показав реальні знімки. Фото: Itc

https://racurs.ua/ua/n116681-kosmichnyy-korabel-starship-dlya-polotu-na-mars-mask-pokazav-realni-znimky-foto.html

Racurs.ua

Фото космічного корабля Starship, який розробляє компанія SpaceX, показав підприємець Ілон Маск.

Маск зазначив, що наразі збирання ракети Starship, призначеної для суборбітальних тестів, завершено. Підприємець опублікував реальне фото космічного корабля на своїй сторінці у Twitter.

Також винахідник розповів, як виглядатиме орбітальна версія ракети. За його словами, вона буде вищою, матиме більш товсті стіни та плавно вигнуту секцію носа.

Зауважимо, що компанія SpaceX розробляє космічні корабель та ракету для перельотів із Землі з людьми на Місяць та Марс. За словами Маска, перші польоти з пасажирами у космос можуть відбутися вже у середині 2020-х років, у випадку, якщо розробка пройде успішно.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Маск оголосив терміни польоту пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.