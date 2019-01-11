Взрыв на шахте в Павлограде: пострадали пять шахтеров

Взрыв на шахте в Павлограде

https://racurs.ua/n116680-vzryv-na-shahte-v-pavlograde-postradali-pyat-shahterov.html

Racurs.ua

В Павлограде произошел взрыв на шахте им. Героев космоса. Известно, что в результате взрыва пострадали пять горняков. Об этом сегодня, 11 января, сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрыв произошел вчера, 10 января, в 21.18 в поселке Вербки Павлоградского района на горизонте 330 м. Предварительно установлено, что взорвалась метано-воздушная смесь с последующим горением.

Известно о пяти пострадавших, которых уже подняли на поверхность и передали врачам. Все они сейчас находятся в больнице. К счастью, погибших во время взрыва нет

На поверхность также подняли после взрыва 182 шахтера. Работа шахты приостановлена. По данным ГСЧС, к проведению аварийно-спасательных работ привлекли 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Напомним, что в декабре произошел взрыв на шахте в Чехии, пострадали десять человек, также пятеро погибли.