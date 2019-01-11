Вмешательство России в выборы в США: спецпрокурор проверяет присутствующих на инаугурации Трампа украинцев

Вмешательство России в выборы в США

https://racurs.ua/n116679-vmeshatelstvo-rossii-v-vybory-v-ssha-specprokuror-proveryaet-prisutstvuuschih-na-inauguracii.html

Racurs.ua

Сотрудники спецпрокурора США Роберта Мюллера взялись за тщательную проверку членов украинской делегации, которые присутствовали на инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года.

Мюллер имеет право расследовать вмешательство Российской Федерации в президентские выборы 2016 года, также он занимается расследованием связей команды Трампа с Москвой, пишет The New York Times.

На инаугурации Трампа и других торжественных мероприятиях, посвященных этому событию, присутствовали около 12 украинских политиков и бизнесменов, некоторые из них имеют пророссийские взгляды.

У Мюллера подозревают, что некоторые из этих украинцев прибыли в США с целью продвижения грандиозных махинаций или планов, которые соответствуют российским интересам, прежде всего, речь идет об отмене санкций. Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их пригласил, с кем они успели встретиться и о чем разговаривали.

Также исследуется вопрос пожертвований на избирательную кампанию, не участвовали ли в этом украинские предприниматели и бизнесмены через подставных лиц.

Напомним, что украинские олигархи Ринат Ахметов и Сергей Левочкин могут быть причастны к делу одиозного американского политтехнолога Пола Манафорта.