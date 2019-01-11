Дуров объявил о закрытии Telegram Messenger LLP

https://racurs.ua/n116678-durov-obyavil-o-zakrytii-telegram-messenger-llp.html

Racurs.ua

Российский программист и бывший гендиректор «ВКонтакте» Павел Дуров объявил, что закрывает компанию Telegram Messenger LLP. Что будет после этого с самим мессенджером, пока неизвестно.

Документы о ликвидации предприятия были подписаны еще 18 декабря, но об этом стало известно только сегодня, 11 января, пишет iGate.

Известно, что Дуров подал заявление, чтобы компанию исключили из реестра юридических лиц Великобритании. Эксперты заявляют, что Telegram Messenger LLP закрывается исключительно в рамках реструктуризации бизнеса Дурова. То есть это никак не повлияет на работу самого мессенджера.

Telegram Messenger LLP была основана в феврале 2014 года двумя другими компаниями — Telegraph Inc. И Dogged Labs Ltd. Дурову принадлежит доля в размере более 75% бизнеса, то есть у него нет никаких причин, чтобы избавляться от мессенджера.

В последние годы он поддерживал этот проект и финансировал его. В Telegram зарегистрировано более 200 млн пользователей по всему миру.