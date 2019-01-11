У Криму провели обшуки в будинках у трьох кримськотатарських активістів

У Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів

https://racurs.ua/ua/n116682-u-krymu-provely-obshuky-v-budynkah-u-troh-krymskotatarskyh-aktyvistiv.html

Racurs.ua

В окупованому Криму в селищі Роздольне сьогодні, 11 січня, проходять обшуки в будинках кримськотатарських активістів. Про це повідомляє Кримська солідарність в Facebook.

На даний момент невідомо, обшуки проходять на підставі постанови слідчого або суду.

О 9.00 ранку був завершений обшук в будинку Османа Османова. У нього шукали заборонені предмети і літературу. Нічого не знайшли і не вилучили.

О 8.45 ранку завершений обшук у будівельника Ернеста Алієва. Шукали заборонені предмети і літературу. Нічого знайшли та не вилучили.

О 8.30 ранку був завершений обшук в будинку зубного техніка Сервера Барієва. Було двоє понятих, вони приїхали на двох машинах. Один з присутніх назвався співробітником Міністерства внутрішніх справ Росії.

У постанові, яку зачитали, було сказано, що в будинку Балієва нібито збираються члени організації Хізб ут-Тахрір, забороненої на території Росії.