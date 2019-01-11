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Ракурс
У Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів

У Криму провели обшуки в будинках у трьох кримськотатарських активістів

11 січ 2019, 10:50
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В окупованому Криму в селищі Роздольне сьогодні, 11 січня, проходять обшуки в будинках кримськотатарських активістів. Про це повідомляє Кримська солідарність в Facebook.

На даний момент невідомо, обшуки проходять на підставі постанови слідчого або суду.

О 9.00 ранку був завершений обшук в будинку Османа Османова. У нього шукали заборонені предмети і літературу. Нічого не знайшли і не вилучили.

О 8.45 ранку завершений обшук у будівельника Ернеста Алієва. Шукали заборонені предмети і літературу. Нічого знайшли та не вилучили.

О 8.30 ранку був завершений обшук в будинку зубного техніка Сервера Барієва. Було двоє понятих, вони приїхали на двох машинах. Один з присутніх назвався співробітником Міністерства внутрішніх справ Росії.

У постанові, яку зачитали, було сказано, що в будинку Балієва нібито збираються члени організації Хізб ут-Тахрір, забороненої на території Росії.

Джерело: Ракурс


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