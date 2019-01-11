Кримінальний процес в Україні американізований. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n116582-amerykanizaciya-kryminalnogo-procesu-ne-spryyaie-pravosuddu-advokat.html

Racurs.ua

Кримінальний процес в Україні тепер американізований. Він став гібридом різних процесуальних моделей. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» заявив один з найвідоміших адвокатів України Ярослав Зейкан.

«Така мішанина не сприяє правосуддю. Адже процес несе у собі риси континентальної системи права, для якої характерний інквізиційний процес, і водночас елементи англо-американської змагальної системи», — вважає він.

За словами правника, суть інквізиційного процесу полягала в активній участі судді у допиті свідків та дослідженні інших доказів. Тепер ці можливості судді обмежено. В американському процесі суддя слідкує за дотриманням законності при допиті, але сам допиту не проводить, залишаючи це прокурору та адвокату.

Стаття 352 Кримінального процесуального кодексу передбачає, що після закінчення допиту суддя та інші особи можуть ставити запитання, нагадав Зейкан. «Допит закінчився — і ці додаткові відповіді вже не є показаннями, на думку адвокатів. Така позиція є логічною. Про це я пишу у своїх книжках. Що означає перебудуватися? З 2012 року запроваджено новий порядок прямого і перехресного допиту. Це потребує певної технології, майстерності та знань», — пояснює він.

Зейкан наголошує, що адвокати, прокурори й особливо судді поки що важко це сприймають: «Реакція деяких така, що вони, мовляв, і самі без семінарів справляться. Між тим і прямий, і перехресний допит потребують спеціальних навичок, знання технології допиту».