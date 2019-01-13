Порошенко закликав Російську православну церкву показати свій томос та довести канонічність

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Президент України Петро Порошенко сьогодні, 13 січня, запропонував Російській православній церкві (РПЦ) довести свою канонічність, а також продемонструвати власний томос. Про це повідомив прес-центр президента України.

Він нaгoлoсив, щo ніхтo не мaє прaвa зaкривaти укрaїнцям двері бoжoгo хрaму й визнaчaти, хтo є кaнoнічним. Тoму він зaпрoпoнувaв церквaм сaмим рoзібрaтися з цим, a сaме шляхoм тoгo, щoб РПЦ прoдемoнструвaлa свій тoмoс.

«Наша церква є канонічною, а нехай вони зараз самі розберуться, покажуть томос. А де їхній томос? Сталіним підписаний? Ось з цього все й починалось. Правда — її не сховаєш», — заявив Порошенко.

Він також сказав, що кожен храм має відкривати свої двері перед українцями. Люди не повинні запитувати, до якого патріархату належить церква, бо людина йде до бога, насамперед, а не до будівлі храму. Тому, на думку Порошенка, вся церква має бути єдина.