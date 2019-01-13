США могут нанести удар по Ирану: СМИ назвали причину

США могут нанести удар по Ирану

https://racurs.ua/n116761-ssha-mogut-nanesti-udar-po-iranu-smi-nazvali-prichinu.html

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В Пентагон обратился Совет национальной безопасности (СНБ) США во главе с советником президента Джоном Болтоном с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану.

Известно, что Пентагон уже выполнил эту просьбу СНБ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои неназванные источники. Но нет информации, о том, переданы ли эти военные разработки в Белый дом.

Главная причина изучения возможных военных вариантов в отношении Ирана — это обстрел дипломатического квартала в Багдаде, который произошел в сентябре 2018 года. Тогда власти США выразили уверенность, что его осуществила группа, которая имеет отношение к Ирану.

Пресс-секретарь СНБ Гаррет Маркиз не стал отвечать на вопрос журналистов, занимался ли СНБ разработками возможного военного удара по Ирану.