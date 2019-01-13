Во Франции взорвалось устройство для расчистки трассы от лавин, есть погибшие

Во Франции взорвалось устройство для расчистки трассы от лавин

https://racurs.ua/n116760-vo-francii-vzorvalos-ustroystvo-dlya-raschistki-trassy-ot-lavin-est-pogibshie.html

Racurs.ua

Во Франции сегодня, 13 января, произошел взрыв устройства, которое используется для расчистки трасс от снежных лавин. В результате погибли два человека.

Произошло это в 8.30 по местному времени, сообщила радиостанция France Bleu.

Двое сотрудников горнолыжной станции в Морильони, что на юго-востоке Франции, расчищали трассу перед ее открытием для туристов. Сначала СМИ распространили информацию, что они погибли в результате лавины, которую вызвал взрыв. Но позже стало известно, что сотрудники горнолыжной станции погибли именно из-за взрыва устройства для расчистки трасс.

По факту происшествия уже проводится расследование, к которому привлечены пожарные и жандармерия.

Напомним, что в Болгарии на горнолыжном курорте из-за лавины погибли двое сноубордистов. Погибшие были жителями столицы страны города Софии и любителями экстремальных видов спорта. Считается, что они сами спровоцировали сход лавины.