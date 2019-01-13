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Ракурс
Взрыв пекарни в Париже: число погибших возросло

Взрыв пекарни в Париже: число погибших возросло

13 янв 2019, 19:35
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На месте взрыва пекарни в Париже сегодня, 13 января, нашли тело четвертого погибшего. Об этом сообщили местные спасатели.

В результате число погибших возросло до четырех человек, сообщает Associated Press.

Представитель пожарной службы Парижа Эрик Мулен заявил, что на месте происшествия работали 30 пожарных, они искали пострадавших и погибших среди обломков и разбитых автомобилей.

Городские власти Парижа также сообщили о том, что 12 жителей соседних домов, которые получили травмы из-за взрыва, были эвакуированы. Временное жилье предоставили 40 жителям.

Напомним, что во время взрыва в парижской пекарне пострадал украинец. Взрыв произошел в пекарне, расположенной на первом этаже дома на улице Тревиз в северо-центральной части Парижа. После этого в здании вспыхнул пожар.

В результате инцидента пекарня была полностью разрушена, пострадали расположенные над ней квартиры. Взрывная волна серьезно повредила несколько соседних зданий и разбила окна в радиусе 100 м вокруг.


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