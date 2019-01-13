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Ракурс
Фестиваль ледовых скульптур во Львове

Во Львове на фестивале ледовых скульптур выбрали победителя (ФОТО)

13 янв 2019, 19:00
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Во Львове сегодня выбрали победителя ежегодного конкурса ледовых скульптур. Выставка скульптур проходит на площади перед оперным театром.

Жюри заявило, что лучшей скульптурой считает «Танец ангелов», которую создал Марьян Король из Черновцов. Ему вручили приз от партнеров конкурса.

Фестиваль ледовых скульптур во Львове. Скульптура-победительТакже приз зрительских симпатий получила скульптура «Спираль времени» Гордея Старухова.

Фестиваль ледовых скульптур во ЛьвовеШедевры изо льда скульпторы творили во Львове в течение двух дней. 11 января они выполнили основные работы, сегодня вносили последние штрихи. Фестиваль ледовых скульптур проходит во Львове уже седьмой год подряд.

Фестиваль ледовых скульптур во Львове. Фото: УНИАН

Источник: Ракурс


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