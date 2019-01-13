Во Львове на фестивале ледовых скульптур выбрали победителя (ФОТО)

Фестиваль ледовых скульптур во Львове

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Racurs.ua

Во Львове сегодня выбрали победителя ежегодного конкурса ледовых скульптур. Выставка скульптур проходит на площади перед оперным театром.

Жюри заявило, что лучшей скульптурой считает «Танец ангелов», которую создал Марьян Король из Черновцов. Ему вручили приз от партнеров конкурса.

Также приз зрительских симпатий получила скульптура «Спираль времени» Гордея Старухова.

Шедевры изо льда скульпторы творили во Львове в течение двух дней. 11 января они выполнили основные работы, сегодня вносили последние штрихи. Фестиваль ледовых скульптур проходит во Львове уже седьмой год подряд.