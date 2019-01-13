Пожар на химзаводе в Калуше: стало известно, есть ли угроза для населения

Пожар на химзаводе в Калуше

https://racurs.ua/n116757-pojar-na-himzavode-v-kalushe-stalo-izvestno-est-li-ugroza-dlya-naseleniya.html

Racurs.ua

Из-за масштабного пожара, произошедшего на заводе «Карпатнефтехим» в городе Калуш Ивано-Франковской области, опасности для населения нет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-центр Калушского городского совета, обнародовав итоги внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

13 января в 10.44 пожар был ликвидирован. Пожарные подразделения выехали с места ликвидации пожара. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет.

Также сообщается, что в результате пожара на химзаводе пострадавших нет. По состоянию на 11.00 13 января, главный врач города Калуш сообщил, что потерпевших с места пожара, а также жителей города с признаками химического отравления или ожогов в больницу не поступало.

Напомним, что как заявили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Ивано-Франковской области, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступление других тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.