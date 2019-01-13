Пожар на калушском химзаводе ликвидировали, полиция открыла уголовное производство (ВИДЕО)

Пожар в Калуше. Фото: Цензор.НЕТ

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Сотрудники ГСЧС полностью ликвидировали пожар на калушском химическом предприятии «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области.

Пожар, который бушевал в корпусе 425 цеха пиролиза потушили 13 января. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья.

Как заявили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Ивано-Франковской области, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступление других тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве.

Напомним, 12 января в Калуше произошел пожар на химзаводе «Карпатнефтехим». Произошло факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 кв. м и высотой 15 м.

Городские власти уверяли, что выбросов опасных веществ в воздух зафиксировано не было.