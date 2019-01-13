Тоннель для транспортировки наркотиков и нелегалов обнаружили на границе США и Мексики

Подземный тоннель нарковоторговцев обнаружили в США. Фото: flickr.com

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На границе Мексики и американского штата Аризона обнаружили тоннель протяженностью 10 м.

Правоохранители Мексики отмечают, что тоннель могли использовать бандиты. Об этом сообщает издание The Hill.

Подземный ход мог использоваться для транспортировки наркотиков и нелегальных мигрантов. Как известно, правоохранители обнаружили уже третий туннель в январе 2019 года.

Неизвестные лазейки роют на фоне возобновления разговоров о строительстве забора на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики.

Напомним, летом 2018 года в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо американские полицейские обнаружили секретный тоннель для контрабанды наркотиков из Мексики. Он соединял частный дом и заброшенный ресторан KFC в штате Аризона. Когда именно был вырыт подземный проход не известно.

Ранее сообщалось, что в США возник правительственный «шатдаун» из-за конфликта между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом. Камнем преткновения стал вопрос выделения средств на строительство стены на границе США и Мексики. Трамп не исключает, что «шатдаун» может затянуться на годы.