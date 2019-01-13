Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Стрельба в Башкирии унесла жизни четырех человек. Фото: АиФ

В российской Башкирии мужчина расстрелял своих соседей: погибли четыре человека

13 янв 2019, 11:29
999

В Башкирии 35-летний мужчина расстрелял своих соседей. В результате стрельбы погибли четыре человека.

Предварительно установлено, что около 5.00 13 января на улице Школьной в селе Учалы произошло ужасное убийство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Отмечается, что местный житель после ссоры с женой застрелил своих соседей — двух мужчин и женщину. Женщина умерла до приезда медиков.

Раненых мужчин доставили в больницу, один из них умер в реанимации в результате ранений. Погибшим оказался сотрудник полиции.

Впоследствии полицейские нашли тела подозреваемого и его жены. По предварительной версии, мужчина застрелил ее, после чего совершил суицид.

Напомним, 30 декабря в Ивано-Франковске произошло убийство — неизвестные злоумышленники выстрелили мужчине в шею и скрылись с места преступления.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше