В российской Башкирии мужчина расстрелял своих соседей: погибли четыре человека

В российской Башкирии мужчина расстрелял своих соседей: погибли четыре человекаhttps://racurs.ua/n116744-v-rossiyskoy-bashkirii-mujchina-rasstrelyal-svoih-sosedey-pogibli-chetyre-cheloveka.htmlRacurs.ua
В Башкирии 35-летний мужчина расстрелял своих соседей. В результате стрельбы погибли четыре человека.
Предварительно установлено, что около 5.00 13 января на улице Школьной в селе Учалы произошло ужасное убийство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Отмечается, что местный житель после ссоры с женой застрелил своих соседей — двух мужчин и женщину. Женщина умерла до приезда медиков.
Раненых мужчин доставили в больницу, один из них умер в реанимации в результате ранений. Погибшим оказался сотрудник полиции.
Впоследствии полицейские нашли тела подозреваемого и его жены. По предварительной версии, мужчина застрелил ее, после чего совершил суицид.
Напомним, 30 декабря в Ивано-Франковске произошло убийство — неизвестные злоумышленники выстрелили мужчине в шею и скрылись с места преступления.