В российской Башкирии мужчина расстрелял своих соседей: погибли четыре человека

Стрельба в Башкирии унесла жизни четырех человек. Фото: АиФ

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В Башкирии 35-летний мужчина расстрелял своих соседей. В результате стрельбы погибли четыре человека.

Предварительно установлено, что около 5.00 13 января на улице Школьной в селе Учалы произошло ужасное убийство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Отмечается, что местный житель после ссоры с женой застрелил своих соседей — двух мужчин и женщину. Женщина умерла до приезда медиков.

Раненых мужчин доставили в больницу, один из них умер в реанимации в результате ранений. Погибшим оказался сотрудник полиции.

Впоследствии полицейские нашли тела подозреваемого и его жены. По предварительной версии, мужчина застрелил ее, после чего совершил суицид.

Напомним, 30 декабря в Ивано-Франковске произошло убийство — неизвестные злоумышленники выстрелили мужчине в шею и скрылись с места преступления.