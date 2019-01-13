У російській Башкирії чоловік розстріляв своїх сусідів: загинуло четверо осіб

Стрілянина в Башкирії забрала життя чотирьох осіб. Фото: АиФ

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У Башкирії 35-річний чоловік розстріляв своїх сусідів. Внаслідок стрілянини загинуло четверо осіб.

Попередньо встановлено, що близько 5.00 13 січня на вулиці Шкільній у селі Учали сталося жахливе вбивство. Про це повідомила прес-служба МВС по Республіці Башкортостан.

Зазначається, що місцевий мешканець після сварки з дружиною застрелив своїх сусідів — двох чоловіків та жінку. Жінка померла до приїзду медиків.

Поранених чоловіків доправили в лікарню, один із них помер в реанімації внаслідок поранень. Загиблим виявився співробітник поліції.

Згодом поліцейські знайшли тіла підозрюваного та його дружини. За попередньою версією, чоловік застрелив її, після чого скоїв суїцид.

Нагадаємо, 30 грудня в Івано-Франківську сталося вбивство — невідомі зловмисники вистрілили чоловіку в шию та втекли з місця злочину.