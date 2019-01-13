iPhone XS Max проти LG V40: експерти порівняли топові смартфони у тестах на швидкість (ВІДЕО)

Тест iPhone XS Max проти LG V40. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n116743-iphone-xs-max-proty-lg-v40-eksperty-porivnyaly-topovi-smartfony-u-testah-na-shvydkist-video.html

Racurs.ua

Смартфони iPhone XS Max (Айфон) та LG V40 (Елджі) порівняли в тесті на швидкість.

Оглядач порівняв технічні характеристики смартфонів та розповів про особливості кожного з них. Відеоролик був опублікований на YouTube-каналі Phone Battles.

Тест показав, що швидше вмикається телефон від корейського виробника. В окремих програмах та іграх себе краще проявив смартфон компанії з американського Купертіно. Але в деяких додатках все ж був кращим гаджет на операційній системі Android.

У популярній онлайн-грі Fortnite швидшим виявився «Айфон». У браузері швидше сторінки відкривалися в LG.

Як відомо, LG V40 ThinQ оснащений чіпсетом Snapdragon 845 і має шість гігабайтів оперативної пам’яті. Apple iPhone Xmax отримав чіпсет Apple A12 Bionic та має чотири гігабайти «оперативки».

Нагадаємо, фото нового iPhone XI «злили» в мережу. Згідно з оприлюдненими фото, майбутній iPhone матиме потрійну фотокамеру.