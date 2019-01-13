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Ракурс
Пожежа в Калуші: Володимир Микитин у Facebook

Ліквідація пожежі на хімзаводі в Калуші досі триває, задіяні десятки одиниць техніки (ФОТО, ВІДЕО)

13 січ 2019, 10:24
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Пожежу на хімічному заводі «Карпатнафтохім» у Калуші досі не загасили.

До ліквідації пожежі задіяли 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу. Про це 13 січня повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в області.

На місці надзвичайної події рятувальники створили штаб пожежогасіння, до складу якого увійшли представники інженерно-технічного складу об'єкту.

«На охолодження виробничої установки та сусідніх споруд здійснюється подача водяних стволів», — зазначили у відомстві.

Пожежа на хімзаводі: Володимир Микитин у Facebook

Нагадаємо, 12 січня в Калуші сталася пожежа на хімзаводі «Карпатнафтохім». Виявилося, що на заводі відбулося факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько 4 кв. м та висотою 15 м.

Міський голова Калуша Ігор Матвійчук, який перебував на місці події, заявив, що викидів небезпечних речовин в повітря зафіксовано не було.

Джерело: Ракурс


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