Ліквідація пожежі на хімзаводі в Калуші досі триває, задіяні десятки одиниць техніки (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежа в Калуші: Володимир Микитин у Facebook

https://racurs.ua/ua/n116742-likvidaciya-pojeji-na-himzavodi-v-kalushi-dosi-tryvaie-zadiyani-desyatky-odynyc-tehniky-foto.html

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Пожежу на хімічному заводі «Карпатнафтохім» у Калуші досі не загасили.

До ліквідації пожежі задіяли 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу. Про це 13 січня повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в області.

На місці надзвичайної події рятувальники створили штаб пожежогасіння, до складу якого увійшли представники інженерно-технічного складу об'єкту.

«На охолодження виробничої установки та сусідніх споруд здійснюється подача водяних стволів», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 12 січня в Калуші сталася пожежа на хімзаводі «Карпатнафтохім». Виявилося, що на заводі відбулося факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько 4 кв. м та висотою 15 м.

Міський голова Калуша Ігор Матвійчук, який перебував на місці події, заявив, що викидів небезпечних речовин в повітря зафіксовано не було.