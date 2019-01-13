Пожежа на хімзаводі сталася в Івано-Франківській області (ВІДЕО)

Пожежа на заводі. Фото: ТВА

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Racurs.ua

Пожежа на хімзаводі «Карпатнафтохім» сталася в Калуші. Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 21.08 12 січня.

Виявилося, що на заводі відбулося факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько 4 кв. м та висотою 15 м. Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Працівники підприємства о 21.15 перекрили засувки передачі сировини на вводі в установку. Керівник об'єкту о 23.00 відзначав, що лишається орієнтовно близько двох годин до вигорання залишків продукту.

Рятувальники залучили до гасіння пожежі 19 одиниць техніки 105 осіб особового складу. Пожежу локалізували о 23.48. На щастя внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Міський голова Калуша Ігор Матвійчук, який перебував на місці події, заявив, що викидів небезпечних речовин в повітря зафіксовано не було. У коментарі місцевому виданню «Вікна» він запевнив, що жодної загрози для Калуша пожежа не становить.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва на станції технічного обслуговування спалахнула потужна пожежа. Загоряння виникло на території СТО у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м. Вогонь вщент знищив три автівки, ще чотири пошкоджено.