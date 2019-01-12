Андріївська церква. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116737-synod-vselenskogo-patriarhatu-pryznachyv-glavu-kyyivskoyi-stavropigiyi-zmi.html

Racurs.ua

Священний синод Вселенського патріархату призначив архімандрита Михаїла (Аніщенка) главою київської ставропігії.

Київська ставропігія — тобто Андріївська церква — буде підпорядковуватися лише Вселенському патріархату. Про це повідомляє «BBC Україна» із посиланням на сайт Romfea та джерела в Константинополі.

Архімандрит Михаїл раніше був предстоятелем храму в турецькій Анталії. Тривалий час він служив у Луцьку та був кліриком кафедрального собору Української православної церкви Волинської єпархії.

Як відомо, синод Вселенського патріархату відновив київської ставропігії в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, 10 листопада 2018 року, в Україні набув чинності закон, згідно з яким Андріївська церква в Києві перейшла у користування Вселенського патріархату «для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій для забезпечення реалізації прав громадян на вільне віросповідання».

Раніше повідомлялося, що 9 січня всі члени синоду Вселенського патріархату поставили свої підписи під томосом щодо надання автокефалії українській православній церкві. Таким чином, під церковним документом вже є всі необхідні підписи.

Вселенський патріарх підписав документ ще 5 січня, наступного дня його вручили очільникові Православної церкви України митрополитові Епіфанію. Ввечері того ж дня томос доставили до України й 7 січня продемонстрували на святковій божественній літургії в Софійському соборі в Києві.