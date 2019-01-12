Адвокат Ярослав Зейкан. Фото: Київська школа розвитку та комунікацій

https://racurs.ua/ua/n116586-v-ukrayini-zabagato-zamovnyh-sprav-yaki-vbyvaut-fahivciv-advokat.html

Racurs.ua

Українська прокуратура працює недостатньо ефективно. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» заявив один з найвідоміших адвокатів України Ярослав Зейкан.

Водночас він не погоджується з думкою, що люди, які працюють у прокуратурі на низах, мають низьку кваліфікацію. «Туди потрапило багато тих, хто не мав досвіду та кваліфікації, але вони вже могли чогось навчитися. Проблема в іншому — зараз дуже багато замовних справ. А такі справи вбивають фахівця», — пояснює правник.

За його словами, коли адвокати хваляться один одному своїми перемогами, то їх часто можна пояснити не так майстерністю адвоката, як помилками обвинувачення, яке не зробило того, що мало зробити. «А не зробили вони цього, бо їм дали відповідну вказівку за всяку ціну спрямувати справу до суду. Оці вказівки зверху взагалі характерні для прокуратури», — додав адвокат.

Зейкан висловив свою думку і щодо адвокатської монополії: «Не хочу сказати, що я дуже великий її противник, але точно не треба було робити таку тотальну монополію. Можна було залишити монополію для кримінальних справ. Держава намагається контролювати адвокатів, у проекті нового закону передбачена можливість відсторонити небажаного захисника від процесу».