Адвокат Ярослав Зейкан. Фото: Киевская школа развития и коммуникаций

https://racurs.ua/n116586-v-ukraine-slishkom-mnogo-zakaznyh-del-kotorye-ubivaut-specialistov-advokat.html

Racurs.ua

Украинская прокуратура работает недостаточно эффективно. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил один из самых известных адвокатов Украины Ярослав Зейкан.

Вместе с тем он не согласен с мнением, что люди, работающие в прокуратуре на низах, имеют низкую квалификацию. «Туда попали многие из тех, кто не имел опыта и квалификации, но они уже могли чему-то научиться. Проблема в другом — сейчас очень много заказных дел. А такие дела убивают специалиста», — объясняет юрист.

По его словам, когда адвокаты хвастаются друг другу своими победами, то их зачастую можно объяснить не так мастерством адвоката, как ошибками обвинения, которое не сделало того, что должно было сделать. «А не сделали этого, потому что им дали соответствующее указание любой ценой направить дело в суд. Вот эти указания сверху вообще характерны для прокуратуры», — добавил адвокат.

Зейкан высказал свое мнение и по поводу адвокатской монополии: «Не хочу сказать, что я очень большой ее противник, но точно не надо было делать такую тотальную монополию. Можно было оставить монополию для уголовных дел. Государство пытается контролировать адвокатов, в проекте нового закона предусмотрена возможность отстранить нежелательного защитника от процесса».