Водомети і сльозогінний газ застосувала французька поліція проти мітингарів (ВІДЕО)

Протести «жовтих жилетів». Фото: armani_salado у Twitter

https://racurs.ua/ua/n116735-protesty-u-franciyi.html

Racurs.ua

У Парижі під час акцій протесту «жовтих жилетів» сталися сутички, правоохоронці застосували силу проти демонстрантів.

У центрі французької столиці — у кварталі поруч із Тріумфальною аркою на площі Зірки, силовики застосували сльозогінний газ проти маніфестантів. Про це повідомляє ТАСС.

Кілька груп протестувальників наблизилися до загонів поліції, які перекрили частину вулиць, та почали вести себе агресивно. Правоохоронці були змушені були застосувати сльозогінний газ та водомети.

Як пишуть УНН, сьогодні у Парижі мітингували 8 тис. осіб. Поліцейські затримали 121 найбільш агресивного активіста.

У місті Лілль на акцію вийшла близько тисяча активістів, ще 2,5 тис. учасників руху «жовтих жилетів» зібралися у Кані. На вулиці Нанта вийшли 2,6 тис. мітингувальників, поліцейські затримали сімох.

Понад 5 тис. осіб влаштували акцію протесту у Тулузі. Силовики затримали шістьох.

Нагадаємо, сьогодні у Франції знову розпочалися протести «жовтих жилетів».

Поліцейські затримали п’ятьох осіб, які прямували на автомобілі до Буржі на акцію протесту. В салоні транспортного засобу виявили зброю, крім того, водій авто був у нетверезому стані.