Протести «жовтих жилетів»: у Франції на вулиці вийшли тисячі осіб, поліція затримала кількох демонстрантів (ФОТО)

Протести жовтих жилетів. Фото: Jean-Baptiste Semerdjian у Twitter

https://racurs.ua/ua/n116726-protesty-jovtyh-jyletiv-u-franciyi-na-vulyci-vyyshly-tysyachi-osib-policiya-zatrymala-kilkoh.html

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У Франції знову розпочалися протести «жовтих жилетів». Демонстрації відбуваються у Парижі, Буржі та в Дефансі — передмісті столиці.

На вулиці Парижа вийшли майже 5 тис. осіб. Також понад 1 тис. 200 осіб зібралися в центрі Буржі. Про це повідомляє Le Figaro.

Поліцейські затримали п’ятьох осіб, які прямували на автомобілі до Буржі на акцію протесту. В салоні транспортного засобу виявили зброю, крім того, водій авто був у нетверезому стані.

Нагадаємо, 5 січня в Парижі мали відбутися мирні протести «жовтих жилетів». Але вони знову переросли у вуличні конфлікти між мітингувальниками та поліцією. Правоохоронцям навіть довелося застосовувати сльозогінний газ проти агресивно налаштованого натовпу.