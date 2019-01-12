Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Протести жовтих жилетів. Фото: Jean-Baptiste Semerdjian у Twitter

Протести «жовтих жилетів»: у Франції на вулиці вийшли тисячі осіб, поліція затримала кількох демонстрантів (ФОТО)

12 січ 2019, 15:50
999

У Франції знову розпочалися протести «жовтих жилетів». Демонстрації відбуваються у Парижі, Буржі та в Дефансі — передмісті столиці.

На вулиці Парижа вийшли майже 5 тис. осіб. Також понад 1 тис. 200 осіб зібралися в центрі Буржі. Про це повідомляє Le Figaro.

Поліцейські затримали п’ятьох осіб, які прямували на автомобілі до Буржі на акцію протесту. В салоні транспортного засобу виявили зброю, крім того, водій авто був у нетверезому стані.

Протести у Франції. Фото: Jean-Baptiste Semerdjian у Twitter

Нагадаємо, 5 січня в Парижі мали відбутися мирні протести «жовтих жилетів». Але вони знову переросли у вуличні конфлікти між мітингувальниками та поліцією. Правоохоронцям навіть довелося застосовувати сльозогінний газ проти агресивно налаштованого натовпу.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше