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Протести «жовтих жилетів» у Франції

Протести «жовтих жилетів» у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ, мітингувальники підпалили барикади (ФОТО)

5 січ 2019, 19:02
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У Франції в Парижі сьогодні, 5 січня, мали відбутися мирні протести «жовтих жилетів». Але вони знову переросли у вуличні конфлікти між мітингувальниками та поліцією. Правоохоронцям навіть довелося застосовувати сльозогінний газ проти агресивно налаштованого натовпу, пише Le Figaro.

Протести «жовтих жилетів» у Франції

Сутички сталася під час мирної акції протесту «жовтих жилетів» на набережній річки Сена. Протестувальники почали сваритися з правоохоронцями, потім це переросло в бійку. Мітингувальники почали кидати каміння та пляшки в поліцейських. У відповідь вони були змушені застосувати сльозогінний газ.

Протести «жовтих жилетів» у Франції

Планувалося, що заплановані на сьогодні відразу у декількох містах Франції акції протесту будуть виключно мирними, але в Парижі мітингувальникам не вдалося дотриматися цієї обіцянки. Інформації по іншим французьким містам поки що немає.

Протести «жовтих жилетів» у Франції. Фото: twitter.com/ClementLanot

Французький журналіст Клемент Ланот опублікував у своєму Twitter фото з місця події. На знімках видно, що посеред паризьких вулиць протестувальники підпалили барикади.

Подібні сутички відбувалися в Парижі 24 грудня.


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