Протести «жовтих жилетів» у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ, мітингувальники підпалили барикади (ФОТО)

Протести «жовтих жилетів» у Франції

https://racurs.ua/ua/n116501-protesty-jovtyh-jyletiv-u-franciyi-policiya-zastosuvala-slzoginnyy-gaz-protestuvalnyky.html

Racurs.ua

У Франції в Парижі сьогодні, 5 січня, мали відбутися мирні протести «жовтих жилетів». Але вони знову переросли у вуличні конфлікти між мітингувальниками та поліцією. Правоохоронцям навіть довелося застосовувати сльозогінний газ проти агресивно налаштованого натовпу, пише Le Figaro.

Сутички сталася під час мирної акції протесту «жовтих жилетів» на набережній річки Сена. Протестувальники почали сваритися з правоохоронцями, потім це переросло в бійку. Мітингувальники почали кидати каміння та пляшки в поліцейських. У відповідь вони були змушені застосувати сльозогінний газ.

Планувалося, що заплановані на сьогодні відразу у декількох містах Франції акції протесту будуть виключно мирними, але в Парижі мітингувальникам не вдалося дотриматися цієї обіцянки. Інформації по іншим французьким містам поки що немає.

Французький журналіст Клемент Ланот опублікував у своєму Twitter фото з місця події. На знімках видно, що посеред паризьких вулиць протестувальники підпалили барикади.

Подібні сутички відбувалися в Парижі 24 грудня.