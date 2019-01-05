Протесты «желтых жилетов» во Франции: полиция применила слезоточивый газ, митингующие подожгли баррикады (ФОТО)

Протесты «желтых жилетов» во Франции

https://racurs.ua/n116501-protesty-jeltyh-jiletov-vo-francii-policiya-primenila-slezotochivyy-gaz-protestuuschie.html

Racurs.ua

Во Франции в Париже сегодня, 5 января, должны были состояться мирные протесты «желтых жилетов». Но они снова переросли в уличные конфликты между митингующими и полицией. Правоохранителям даже пришлось применять слезоточивый газ против агрессивно настроенной толпы, пишет Le Figaro.

Столкновения произошли во время мирной акции протеста «желтых жилетов» на набережной реки Сена. Протестующие начали ссориться с правоохранителями, это переросло в драку. Митингующие начали бросать камни и бутылки в полицейских. В ответ они были вынуждены применить слезоточивый газ.

Планировалось, что запланированные на сегодня сразу в нескольких городах Франции акции протеста будут исключительно мирными, но в Париже митингующим не удалось сдержать это обещание. Информации по другим французским городам пока нет.

Французский журналист Клемент Ланот опубликовал в своем Twitter фото с места происшествия. На снимках видно, что посреди парижских улиц протестующие подожгли баррикады.

Подобные столкновения происходили в Париже 24 декабря.