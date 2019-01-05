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Протесты «желтых жилетов» во Франции

Протесты «желтых жилетов» во Франции: полиция применила слезоточивый газ, митингующие подожгли баррикады (ФОТО)

5 янв 2019, 19:02
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Во Франции в Париже сегодня, 5 января, должны были состояться мирные протесты «желтых жилетов». Но они снова переросли в уличные конфликты между митингующими и полицией. Правоохранителям даже пришлось применять слезоточивый газ против агрессивно настроенной толпы, пишет Le Figaro.

Протесты «желтых жилетов» во ФранцииСтолкновения произошли во время мирной акции протеста «желтых жилетов» на набережной реки Сена. Протестующие начали ссориться с правоохранителями, это переросло в драку. Митингующие начали бросать камни и бутылки в полицейских. В ответ они были вынуждены применить слезоточивый газ.

Протесты «желтых жилетов» во ФранцииПланировалось, что запланированные на сегодня сразу в нескольких городах Франции акции протеста будут исключительно мирными, но в Париже митингующим не удалось сдержать это обещание. Информации по другим французским городам пока нет.

Протесты «желтых жилетов» во Франции. Фото: twitter.com/ClementLanotФранцузский журналист Клемент Ланот опубликовал в своем Twitter фото с места происшествия. На снимках видно, что посреди парижских улиц протестующие подожгли баррикады.

Подобные столкновения происходили в Париже 24 декабря.


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