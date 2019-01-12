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Ракурс
Протесты желтых жилетов. Фото: Jean-Baptiste Semerdjian в Twitter

Протесты «желтых жилетов»: во Франции на улицы вышли тысячи человек, полиция задержала нескольких демонстрантов (ФОТО)

12 янв 2019, 15:50
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Во Франции снова начались протесты «желтых жилетов». Демонстрации происходят в Париже, Бурже и в Дефансе — пригороде столицы.

На улицы Парижа вышли почти 5 тыс. лиц. Также свыше 1 тыс. 200 человек собрались в центре Бурже. Об этом сообщает Le Figaro.

Полицейские задержали пять человек, которые направлялись на автомобиле в Бурже на акцию протеста. В салоне транспортного средства обнаружили оружие, кроме того, водитель авто был в нетрезвом состоянии.

Протесты во Франции. Фото: Jean-Baptiste Semerdjian в Twitter

Напомним, 5 января в Париже должны были состояться мирные протесты «желтых жилетов». Но они снова переросли в уличные конфликты между митингующими и полицией. Правоохранителям даже пришлось применять слезоточивый газ против агрессивно настроенной толпы.


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