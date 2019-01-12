Гриценка запросили на допит в СБУ: у спецслужбі пояснили, чому викликали політика

Анатолія Гриценка 15 січня чекають в СБУ. Фото: Facebook Гриценка

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Лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка запросили на допит у Службу безпеки України.

Виклик політика пов’язаний з його заявою в ефірі одного з українських телеканалів щодо обставин російської окупації Донбасу та анексії Криму. Про це 12 січня повідомив прес-центр СБУ.

У спецслужбі наголосили, що свідчення громадян про відомі їм факти розгортання гібридної агресії Російської Федерації є патріотичною громадянською позицією.

«Водночас, з подивом ознайомилися із сьогоднішньою заявою Анатолія Гриценка, оскільки ще на початку тижня людина, яка, назвавши своє прізвище, заявила про юридичне представлення його інтересів, узгодила зручний для Гриценка час візиту до Служби та з’ясувала причини та підстави для запрошення», — зазначили в прес-центрі.

Сьогодні Гриценко розповів про повістку в СБУ та заявив, що не ховатиметься та піде на допит.

Як відомо, 12 січня лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко повідомив, що подав документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

Нагадаємо, 11 січня з’їзд партії «Громадянська позиція» офіційно обрав кандидатом на виборах президента України Анатолія Гриценка. Політик заявив, що знає, як підняти країну та армію.