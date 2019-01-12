Поліція затримала на Луганщині екс-танкіста самопроголошеної ЛНР

Затримання

https://racurs.ua/ua/n116734-policiya-zatrymala-na-luganschyni-eks-tankista-samoprogoloshenoyi-lnr.html

Racurs.ua

Колишнього танкіста проросійської терористичної організації ЛНР затримала поліція на території Луганської області.

У суботу, 12 січня, працівники Старобільського відділу Нацполіції в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали чоловіка, який мешкав у селі Верхня Покровка. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Правоохоронці встановили, що затриманий свого часу брав участь у боях проти сил АТО та служив бойовикам.

Так, з жовтня по грудень 2015 року він перебував на посаді механіка-водія у 54-й танковій бригаді ЛНР. Згодом танкіст служив на блокпосту в селі Металіст.

Затриманий вже зізнався у скоєних злочинах, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці кваліфікували злочинні дії затриманого за ч. 1 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні 2018 року бійці одного із підрозділів Об'єднаних сил взяли у полон бойовика ОРДЛО. Полоненим виявився 35-річний мешканець Горлівки, колишній співробітник одного із відомств Міністерства внутрішніх справ. Зрадник з 2016 року прислужував бойовикам, в ході бойових дій проти сил АТО дістав поранення й був комісований.