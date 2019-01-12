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Ракурс
Затримання

Поліція затримала на Луганщині екс-танкіста самопроголошеної ЛНР

12 січ 2019, 20:11
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Колишнього танкіста проросійської терористичної організації ЛНР затримала поліція на території Луганської області.

У суботу, 12 січня, працівники Старобільського відділу Нацполіції в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали чоловіка, який мешкав у селі Верхня Покровка. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Правоохоронці встановили, що затриманий свого часу брав участь у боях проти сил АТО та служив бойовикам.

Так, з жовтня по грудень 2015 року він перебував на посаді механіка-водія у 54-й танковій бригаді ЛНР. Згодом танкіст служив на блокпосту в селі Металіст.

Затриманий вже зізнався у скоєних злочинах, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці кваліфікували злочинні дії затриманого за ч. 1 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні 2018 року бійці одного із підрозділів Об'єднаних сил взяли у полон бойовика ОРДЛО. Полоненим виявився 35-річний мешканець Горлівки, колишній співробітник одного із відомств Міністерства внутрішніх справ. Зрадник з 2016 року прислужував бойовикам, в ході бойових дій проти сил АТО дістав поранення й був комісований.

Джерело: Ракурс


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