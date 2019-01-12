Полиция задержала на Луганщине экс-танкиста самопровозглашенной ЛНР

Задержание

https://racurs.ua/n116734-policiya-zaderjala-na-luganschine-eks-tankista-samoprovozglashennoy-lnr.html

Racurs.ua

Бывшего танкиста пророссийской террористической организации ЛНР задержала полиция на территории Луганской области.

В субботу, 12 января, работники Старобельского отдела Нацполиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, который жил в селе Верхняя Покровка. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Правоохранители установили, что задержанный в свое время участвовал в боях против сил АТО и служил боевикам.

Так, с октября по декабрь 2015 года он находился на должности механика-водителя в 54-й танковой бригаде ЛНР. Впоследствии танкист служил на блокпосте в селе Металлист.

Задержанный уже признался в совершенных преступлениях, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители квалифицировали преступные действия задержанного за ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре 2018 года бойцы одного из подразделений Объединенных сил взяли в плен боевика ОРДЛО. Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник одного из ведомств Министерства внутренних дел. Предатель с 2016 года прислуживал боевикам, в ходе боевых действий против сил АТО получил ранение и был комиссован.