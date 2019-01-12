Взрыв в Париже: пострадал украинец, число погибших возросло (ФОТО)

Пострадавшие в результате взрыва. InvestoPress в Twitter

https://racurs.ua/n116733-vzryv-v-pekarne-parija-postradal-ukrainec-chislo-pogibshih-vozroslo-foto.html

Racurs.ua

В результате взрыва в пекарне Парижа пострадал гражданин Украины, он чувствует себя удовлетворительно.

Украинец проживал в отеле напротив дома, где произошел взрыв. Об этом 12 января «Укринформу» сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко.

Пострадавшему уже оказали необходимую консульскую помощь.

Также глава МИД Испании Жозеп Боррель на собственной странице в Twitter сообщил, что взрыв в пекарне унес жизнь испанки. Чиновник написал, что «глубоко сожалеет о смерти троих человек в результате взрыва в центре Парижа, включая гибель испанки».

Напомним, 12 января прогремел взрыв в пекарне, расположенной на первом этаже дома на улице Тревиз в северо-центральной части Парижа. После этого в здании вспыхнул пожар.

В результате инцидента была полностью разрушена пекарня, а также пострадали расположенные над ней квартиры. Кроме того, взрывная волна серьезно повредила несколько соседних зданий и разбила окна в радиусе 100 м вокруг.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли двое пожарных.