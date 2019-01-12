Житель Аляски собрал уникальную коллекцию внедорожников Ford Bronco (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116732-jitel-alyaski-sobral-unikalnuu-kollekciu-vnedorojnikov-ford-bronco-video.htmlRacurs.ua
Автомобильную коллекцию из классических джипов Ford Bronco (Форд Бронко) собрал житель американского штата Аляска Адам Макнаббу.
Часть коллекционных авто была выпущена более 50 лет назад. Так, старейший рабочий экземпляр в коллекции — внедорожник 1966 года. Об этом говорится в новом эпизоде передачи Barn Find Hunter, сюжет которой размещен на YouTube.
Джип 1966 года выпуска до сих пор находится в рабочем состоянии, владелец регулярно его эксплуатирует. Также в коллекции есть «Бронко» 1972 года, который наездил уже 177 тыс. км.
Как известно, джипы Ford Bronco изготавливались с 1966 по 1996 год. Все автомобили из этой серии были полноприводными с понижающими передачами. Они отличаются высокой проходимостью и с легкостью могут преодолеть любые дороги.
Также в распоряжении коллекционера есть несколько джипов Toyota FJ Cruiser (Тойота), которые он использует в основном в хозяйстве.
Напомним, в США на аукцион выставили гибрид мощного Ford Mustang (Форд Мустанг) и скоростной Lamborghini Gallardo (Ламборгини Галардо). Машину под названием Tractorri (Тракторе) создали в 2007 году и потратили на ее строительство 700 тыс. долл.