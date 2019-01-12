Мешканець Аляски зібрав унікальну колекцію позашляховиків Ford Bronco (ВІДЕО)

Позашляховик Ford Bronco. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Автомобільну колекцію із класичних джипів Ford Bronco (Форд Бронко) зібрав мешканець американського штату Аляска Адам Макнаббу.

Частина колекційних авто була випущена понад 50 років тому. Так, найстаріший робочий екземпляр в колекції — позашляховик 1966 року. Про це йдеться в новому епізоді передачі Barn Find Hunter, сюжет якої розміщений на YouTube.

Джип 1966 року випуску досі перебуває в робочому стані, власник регулярно його експлуатує. Також у колекції є «Бронко» 1972 року, який наїздив вже 177 тис. км.

Як відомо, джипи Ford Bronco виготовлялися з 1966 по 1996 рік. Всі автомобілі з цієї серії були повноприводними з понижуючими передачами. Вони відзначаються високою прохідністю й з легкістю можуть подолати будь-які дороги.

Також у розпорядженні колекціонера є кілька джипів Toyota FJ Cruiser (Тойота), які він використовує в основному в господарстві.

Нагадаємо, в США на аукціон виставили гібрид потужного Ford Mustang (Форд Мустанг) та швидкісної Lamborghini Gallardo (Ламборгіні Галардо). Машину під назвою Tractorri (Тракторі) створили в 2007 році й витратили на її будівництво 700 тис. дол.